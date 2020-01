Ultimi aggiornamenti dal Miramare.

Rientrano in gruppo i tre assenti di domenica; a pieno regime anche Eletto, colpito anche lui da problemi allo stomaco prima della partita.

Riprende a correre capitan Trotta che assieme al lungodegente Basta, ha svolto allenamento personalizzato.

Per la partita di domenica ci sono più speranze per Trotta, mentre per Basta si deve attendere settimana prossima per rivederlo a pieno regime con i compagni.