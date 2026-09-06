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Manfredonia Calcio, Rotice: “Raggiunti 200 abbonamenti, ringrazio la Gradinata Est”

Ci sono momenti in cui capisci che qualcosa di bello sta per ricominciare.

Oggi è uno di quelli. Alla vigilia di un nuovo campionato, guardando l’entusiasmo che cresce dentro e fuori dal terreno di gioco, sento una cosa più forte di tutte: Manfredonia Calcio 1932 ha voglia di essere protagonista. La società si è impegna e sforzata di costruire un gruppo squadra tecnico, coeso ed ambizioso.

C’è attesa.

C’è emozione.

C’è quella sana ambizione che deve spingerci a dare tutto, ogni giorno.

E soprattutto, c’è un popolo che continua a scegliere questi colori.

Born to be Biancoceleste.

Abbiamo raggiunto quota 200 abbonamenti. Dietro ogni tessera c’è una scelta, c’è fiducia, c’è amore per questa maglia e per questa città.

Per questo voglio rivolgere un ringraziamento speciale alla Gradinata Est.

In questo inizio di stagione avete dimostrato, come la società, cosa significa mettere faccia e cuore. Avete sostenuto la squadra, avete acceso entusiasmo e avete contribuito concretamente alla sensibilizzazione per la campagna abbonamenti.

Ieri avete consegnato circa 53 tessere del vostro settore.

Duecento persone che hanno detto: “Io ci sono.”

Ed è proprio da qui che vogliamo ripartire.

Perché il Manfredonia Calcio ha bisogno di tutti. Di chi c’è sempre, di chi sta tornando, di chi aspetta solo un motivo per innamorarsi di nuovo di questi colori.

Il campionato sta per cominciare.

Noi siamo pronti.

La squadra è pronta.

Tifosi, appassionati e cittadini devono esserci.

Una squadra può scendere in campo in undici, ma quando alle sue spalle c’è un’intera città, può sognare davvero in grande.

FORZA MANFREDONIA. SEMPRE!

Gianni Rotice