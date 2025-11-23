[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Rotice e l’invito all’Amministrazione Comunale: “Vorremmo giocare più tardi, ma…”

“Vorremmo giocare più tardi, portare più gente allo stadio, ma ci sono problemi con l’impianto di illuminazione esterno di competenza comunale. Ci è stato promesso più volte che il problema si sarebbe risolto in tempi brevi, colgo l’occasione per rilanciare questo appello all’Amministrazione Comunale con cui siamo in buoni rapporti” così il patron Gianni Rotice al termine della gara tra Manfredonia ed Heraclea.

Tornando al campionato: “Sono contento del lavoro svolto dal mister, dal direttore sportivo e dal direttore generale. Sul campo avremmo meritato più punti di quelli che abbiamo, la gara di oggi uno spot per il territorio di Capitanata”.