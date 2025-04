[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Rotice: “Al momento nessuna proposta per l’acquisto del club”

Le parole del patron del Manfredonia Calcio, Gianni Rotice, alla trasmissione Super Mario Sport su TeleSveva sul futuro del club.

“Al momento non c’è stata nessuna proposta seria che possa essere presa in considerazione” dice l’imprenditore “La squadra non è in svendita perché la formula societaria è abbastanza solida. Le mie esternazioni sulla vendita della società hanno alla base una direzione sul rispetto delle persone, delle regole e verso chi veramente fa sacrifici dalla mattina alla sera. Se non ci sono queste condizioni, nessuno è obbligato a restare“.

Sul futuro prossimo: “Quello che confermo è che la stagione sarà terminata con la forza e l’entusiasmo della salvezza diretta, come detto due mesi fa. Poi la vita è fatta di momenti e situazioni, ma le condizioni si devono creare perché il calcio ha bisogno di scrivere queste regole. Domenica è stata una bellissima giornata di sport ed è questa la direzione che vorrei, poi in futuro si vedrà”.