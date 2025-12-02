Sport Manfredonia

Manfredonia Calcio, Jallow fermato per due turni

Redazione2 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Jallow fermato per due turni

Multa da 500 euro e Jallow fermato per due turni: come ogni martedì è pesante il referto del Giudice Sportivo nei confronti del Manfredonia Calcio.

Euro 500,00 MANFREDONIA CALCIO 1932
Per avere, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori lanciato un bicchiere di plastica pieno di liquido, sul terreno di gioco a pochi metri dai calciatori.

SQUALIFICA PER DUE GARE

JALLOW LAMIN (MANFREDONIA CALCIO 1932)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

Redazione2 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©