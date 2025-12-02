Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, Jallow fermato per due turni
Multa da 500 euro e Jallow fermato per due turni: come ogni martedì è pesante il referto del Giudice Sportivo nei confronti del Manfredonia Calcio.
Euro 500,00 MANFREDONIA CALCIO 1932
Per avere, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori lanciato un bicchiere di plastica pieno di liquido, sul terreno di gioco a pochi metri dai calciatori.
SQUALIFICA PER DUE GARE
JALLOW LAMIN (MANFREDONIA CALCIO 1932)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.