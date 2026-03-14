Manfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanile
Manfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanile
Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 e Under 15 pronte a scendere in campo.
Si parte domani, sabato 14 marzo, alle ore 15:30, con l’Under 19 impegnata nella difficile trasferta contro il Città di Fasano allo stadio “Vito Curlo” (26ª giornata). Il Manfredonia occupa l’11º posto a quota 20 punti dopo l’ottimo 0-0 nel turno infrasettimanale contro il Gravina. Il Fasano, terzo a 42 punti, torna in campo dopo il riposo dell’ultimo turno.
Sempre domani, sabato 14 marzo, alle ore 15:30, scenderà in campo l’Under 15 tra le mura amiche dello stadio “Miramare” per l’atteso scontro al vertice contro il Real Siti (6ª giornata). I biancocelesti guidano la classifica a punteggio pieno con 15 punti, reduci dall’1-11 di Foggia, mentre il Real Siti insegue al secondo posto con 10 punti.
Domenica 15 marzo, alle ore 09:00, sarà la volta dell’Under 17 che ospiterà al “Miramare” il Ponte Lama Trani per la 9ª giornata. Il Manfredonia, secondo a quota 13 punti, cerca il riscatto immediato dopo lo stop di Bisceglie. Gli ospiti occupano la quarta posizione a 10 punti, reduci dalla vittoria per 3-2 contro l’Unione Calcio Bisceglie.
Un fine settimana di grandi confronti per il nostro vivaio.