Sport Manfredonia

Manfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanile

Redazione14 Marzo 2026
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Manfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanile

​Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 e Under 15 pronte a scendere in campo.

​Si parte domani, sabato 14 marzo, alle ore 15:30, con l’Under 19 impegnata nella difficile trasferta contro il Città di Fasano allo stadio “Vito Curlo” (26ª giornata). Il Manfredonia occupa l’11º posto a quota 20 punti dopo l’ottimo 0-0 nel turno infrasettimanale contro il Gravina. Il Fasano, terzo a 42 punti, torna in campo dopo il riposo dell’ultimo turno.

​Sempre domani, sabato 14 marzo, alle ore 15:30, scenderà in campo l’Under 15 tra le mura amiche dello stadio “Miramare” per l’atteso scontro al vertice contro il Real Siti (6ª giornata). I biancocelesti guidano la classifica a punteggio pieno con 15 punti, reduci dall’1-11 di Foggia, mentre il Real Siti insegue al secondo posto con 10 punti.

​Domenica 15 marzo, alle ore 09:00, sarà la volta dell’Under 17 che ospiterà al “Miramare” il Ponte Lama Trani per la 9ª giornata. Il Manfredonia, secondo a quota 13 punti, cerca il riscatto immediato dopo lo stop di Bisceglie. Gli ospiti occupano la quarta posizione a 10 punti, reduci dalla vittoria per 3-2 contro l’Unione Calcio Bisceglie.

​Un fine settimana di grandi confronti per il nostro vivaio.

Redazione14 Marzo 2026
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