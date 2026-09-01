Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, gli appuntamenti di settembre. Domenica si gioca alle ore 16
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Manfredonia Calcio, gli appuntamenti di settembre. Domenica si gioca alle ore 16
Gladiator-Manfredonia si giocherà domenica 6 settembre alle ore 16 allo Stadio M. Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere.
Nel mese di settembre i sipontini affronteranno anche la Nocerina, domenica 13, la Fidelis Andria, mercoledì 16 settembre in trasferta, l’Ebolitana domenica 20 settembre tra le mura amiche e il Real Forio sull’isola di Ischia domenica 27 settembre.