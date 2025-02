[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, complimenti al nostro dottore Elia Giampà

Il Manfredonia Calcio si congratula con il difensore Elia Giampà, che ha raggiunto un grande traguardo accademico conseguendo la laurea magistrale in Management dello Sport con un’ottima votazione di 102/110!

La sua tesi, “Azionariato popolare: una nuova possibile gestione per le società sportive calcistiche in Italia”, è la dimostrazione che il calcio non è solo campo e pallone, ma anche studio, passione, competenza e professionalità.

Al Manfredonia Calcio crediamo in un futuro che vada oltre il rettangolo di gioco. Formare atleti ma anche uomini, professionisti capaci di costruire il proprio domani dentro e fuori dai campi di calcio.

Elia è l’esempio perfetto per tutti i giovani: con determinazione si possono conciliare sport e studio, raggiungendo grandi risultati in entrambi i campi!