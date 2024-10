Manfredonia Calcio, arriva un altro attaccante

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver tesserato Sergio Nicolas Bubas, attaccante argentino con notevole esperienza in Lega Pro e nel girone H di Serie D.

Per lui 133 presenze in Lega Pro con le maglie di Vibonese, Fidelis Andria e Cavese e 60 in serie D con Cavese e Gelbison, squadra nella quale ha militato nella stagione 23/24.

Bubas si è già allenato con la prima squadra e sarà disponibile per mister Luigi Panarelli già per la trasferta di domenica a Francavilla in Sinni, aggiungendo ulteriore peso ed esperienza al reparto offensivo.

Benvenuto al Miramare Sergio Nicolas!