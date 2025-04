[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, anche l’Arcivescovo Moscone ieri al Miramare

Il linguaggio universale del calcio e dello sport. Ci sono momenti e messaggi che vanno ben oltre la disputa di una partita e che danno tangibilmente il senso di un progetto (quello del Manfredonia Calcio) di ampio respiro costruito da anni, giorno per giorno, dentro e, soprattutto, fuori il terreno di gioco, il cui valore aggiunto è la divulgazione di sani principi socio-culturali unitamente all’inclusione.

Per questo ringrazio il Vescovo Padre Franco Moscone per la sua importante presenza al fianco della società ieri in Tribuna al “Miramare”, che ha avuto modo di conoscere meglio ed apprezzare da vicino il nostro progetto sportivo e sociale per Manfredonia in una giornata fortemente improntata sul doveroso tributo a Papa Francesco, profondo amante dello sport e dell’attenzione ai più fragili. Emozionante è stata vedere la felicità negli occhi dei ragazzi della “Delfino” che hanno avuto l’opportunità di accompagnare le due squadre all’ingresso in campo, consolidando il progetto della squadra paralimpica “adottata” dal Manfredonia Calcio (riavviato in questa stagione), riuscita con orgoglio a salire sul podio regionale di categoria. Pertanto ringrazio chi, dedicando gratuitamente il proprio tempo libero, si sta prodigando per l’ottima riuscita di queste attività.

Un progetto, quello del Manfredonia Calcio, che, attraverso la Scuola Calcio “Piccoli Delfini” ed il Settore Giovanile, sta promuovendo non solo la possibilità di scoprire e valorizzare i giovani talenti del territorio, ma anche l’adozione di un sano modello educativo e socio-culturale per i più giovani basato sulla crescita personale con comportamenti corretti e rispetto delle regole.

Certamente non di secondo piano l’aspetto sportivo. Un grazie al gruppo squadra che sul campo sta lottando con le unghie e con i denti per centrare l’obiettivo in una stagione complessa e complicata, onorando i colori di una storica società ed il nome della città di Manfredonia. Orgoglioso di loro e di quanti credono davvero e sostengono sempre e comunque, con passione e lealtà, il progetto Manfredonia Calcio.

Ing. Gianni Rotice – Patron Manfredonia Calcio