Manfredonia Calcio, altra conferma ufficiale: il tecnico è Cinque

Nel segno delle certezze e della continuità. Il Manfredonia Calcio 1932 annuncia la conferma di mister Franco Cinque alla guida della prima squadra anche per la stagione 24/25.

Il coriaceo allenatore, sipontino doc e tra gli artefici della epica salvezza nella stagione 23/24, ha sposato con entusiasmo e senza indugi il progetto sportivo del patron Gianni Rotice, che continua a porre solide basi per la nuova partecipazione al campionato di serie D, nel quale il Manfredonia Calcio 1932 vuol centrare nuovamente una serena permanenza, dando lustro alla città ed alla storia del club.

Il curriculum di Mister Cinque è una garanzia; la sua sarà la sesta stagione sulla panchina del Manfredonia (intervallate dalle esperienze a Vieste, Barletta e Bisceglie). Il sergente di ferro è pronto a rimettersi alla guida del suo esercito per vincere tante nuove battaglie per i colori biancocelesti e per la città.

Buon lavoro Franco!