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Manfredonia, cade un grosso ramo a Siponto: “Questa volta è andata bene”

Un grosso ramo è caduto a Siponto in Viale dei Pini, bloccando la circolazione sulla sede stradale.

La consigliera Liliana Rinaldi sui social ha scritto:

”📌 La foto parla da sola…

Oggi è andata bene e non si è fatto male nessuno, ma non possiamo sempre affidarci alla fortuna!!

Vogliamo tutti bene all’ambiente, ma la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.

Non si può rischiare la vita ogni volta che c’è una raffica di vento un po’ più forte.

Tutelare il verde significa curarlo e monitorarlo, non aspettare che crolli.

Meno slogan, più fatti e più sicurezza! 😡

Viale dei Pini”.