Manfredonia beffato a Pagani: Arganaraz trova il jolly al 90’
Un Manfredonia coraggioso e sfortunato torna da Pagani senza punti, ma con una prestazione che fa ben sperare.
Si gioca in uno stadio in festa, ma i sipontini reggono l’urto di una Paganese in pressing nei primi minuti.
Dominio territoriale dei padroni di casa, con i ragazzi di Pezzella che tengono botta e pungono anche in avanti.
Al minuto 88’ i biancocelesti sfiorano il colpo con Jallow e Cicerelli, ma dopo 60 secondi è Arganaraz a trovare il jolly dalla distanza per il definitivo 1-0.
Nel finale tutto in avanti, ma Okoh fallisce l’occasione del pari. Finisce 1-0.