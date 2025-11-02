Sport Manfredonia

Manfredonia beffato a Pagani: Arganaraz trova il jolly al 90’

Redazione2 Novembre 2025
Un Manfredonia coraggioso e sfortunato torna da Pagani senza punti, ma con una prestazione che fa ben sperare.

Si gioca in uno stadio in festa, ma i sipontini reggono l’urto di una Paganese in pressing nei primi minuti.

Dominio territoriale dei padroni di casa, con i ragazzi di Pezzella che tengono botta e pungono anche in avanti.

Al minuto 88’ i biancocelesti sfiorano il colpo con Jallow e Cicerelli, ma dopo 60 secondi è Arganaraz a trovare il jolly dalla distanza per il definitivo 1-0.

Nel finale tutto in avanti, ma Okoh fallisce l’occasione del pari. Finisce 1-0.

