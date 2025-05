[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Battiti on the road: ordinanza chiusura strade

Premesso, che il giorno di sabato 24 maggio 2025, nei pressi di via del Porto, si svolgerà la manifestazione

musicale denominata “Battiti on the Road”;

Considerato che tale manifestazione comporterà l’affluenza di numerosi spettatori e che, pertanto, si renda necessaria la tutela della sicurezza urbana e della viabilità;

Riscontrata la necessità di sospendere la circolazione e vietare la sosta dei veicoli privati nelle interessate

dallo svolgimento della manifestazione in oggetto;

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 23.12.2024 relativo agli incarichi dirigenziali;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 ( T.U.E.L. );

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. F, 7, 37, 20 e 159 del vigente Codice della Strada e ss.mm.ii..

ORDINA

La chiusura totale del traffico veicolare e il divieto di sosta e di fermata con prevista rimozione forzata

dalle ore 10.00 alle ore 24.00 del giorno 24 maggio 2025, nel seguente elenco di strade: