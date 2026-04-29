Fermento pizzeria sbarca alla Darsena, la pizza gourmet vista mare, aperto dalla mattina alla sera

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MANFREDONIA – Quanlche giorno fa avevamo lanciato la notizia, “Riapre la Darsena a Manfredonia, nuova gestione per un luogo speciale amato dai manfredoniani” oggi possiamo svelare una importante novità. Fermento pizzeria contemporanea conquista il mare: sarà il nuovo volto della Darsena di Manfredonia, uno dei luoghi più amati della città, pronto a vivere una nuova stagione all’insegna del gusto e dell’innovazione.

Dopo il grande successo registrato da Fermento Pizzeria in Corso Roma 97, la pizzeria guidata da Matteo Scuro compie un passo importante e approda in riva al mare. Una scelta che unisce l’esperienza maturata nel cuore cittadino con il fascino unico della Darsena, da sempre punto di riferimento per residenti e visitatori.

Protagonista assoluta sarà la pizza, proposta in una veste contemporanea grazie a impasti studiati e a un forno a legna di nuova installazione.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: offrire esperienze gastronomiche innovative, capaci di sorprendere con abbinamenti inediti senza mai perdere il legame con la tradizione.

Il nuovo corso della Darsena firmato Fermento accompagnerà gli ospiti lungo tutto l’arco della giornata. Si partirà dalla mattina con la caffetteria, per poi proseguire con aperitivi originali e ricercati, serviti su padellino. A seguire, la pausa pranzo proporrà piatti freschi legati al territorio, reinterpretati con creatività dallo chef.

La sera, infine, il locale si trasformerà in un vero e proprio ristorante sul mare: il forno a legna sarà acceso e pronto a sfornare pizze, mentre l’atmosfera sarà arricchita da cene spettacolo e musica dal vivo, per un’esperienza che va oltre la semplice ristorazione.

Nel prossimo aggiornamento saranno annunciati la data ufficiale di apertura e tutte le collaborazioni con aziende locali e nazionali che contribuiranno a rendere questo progetto ancora più ambizioso.