Manfredonia: attive le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🚯 A Manfredonia sono attive le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti!

Da qualche giorno abbiamo attivato in vari punti della città le fototrappole ambientali, uno strumento concreto per contrastare l’inciviltà e tutelare il decoro urbano.

Chi abbandona i rifiuti sarà individuato e sanzionato.

👉 L’attivazione delle fototrappole è stata possibile dopo un lungo percorso di preparazione, che ha richiesto la redazione del DPIA e l’adeguamento di tutte le procedure necessarie per operare nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e delle regole. È stato un lavoro complesso, ma fondamentale per garantire controlli efficaci e trasparenti.

💬 «Basta inciviltà. Le fototrappole sono un segnale forte: Manfredonia merita rispetto. Ma il cambiamento vero dipende da tutti noi. Solo insieme possiamo avere una città più pulita, vivibile e accogliente.»

♻️ Rispettiamo le regole della raccolta differenziata.

Prendiamoci cura della nostra città 💚.

Rita Valentino