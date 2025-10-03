[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, attivate le fototrappole. Tolleranza zero a chi abbandona i rifiuti

MANFREDONIA 3 OTTOBRE 2025 – Tolleranza zero per chi deturpa l’ambiente. A Manfredonia l’amministrazione comunale ha attivato in vari punti della città le fototrappole ambientali, uno strumento valido per contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

“Un passo concreto – afferma l’assessora all’Ambiente Rita Valentino – che finalmente permetterà un controllo più serrato del territorio. Da oggi chi abbandona i rifiuti sarà individuato e sanzionato, anche perchè l’abbandono dei rifiuti oggi rappresenta un reato. L’attivazione delle fototrappole è stata possibile dopo un lungo percorso di preparazione, che ha richiesto la redazione del DPIA e l’adeguamento di tutte le procedure necessarie per operare nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e delle regole. È stato un lavoro complesso, ma fondamentale per garantire controlli efficaci e trasparenti. Basta inciviltà. Le fototrappole sono un segnale forte: Manfredonia merita rispetto. Ma il cambiamento vero dipende da tutti noi. Solo insieme possiamo avere una città più pulita, vivibile e accogliente. Rispettiamo le regole della raccolta differenziata, prendiamoci cura della nostra città” .