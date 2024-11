Manfredonia arriva il sollevatore mobile per disabili alla ICOS

Oggi è una giornata speciale per la nostra comunità. Con grande piacere e soddisfazione, celebriamo un passo importante verso un futuro più inclusivo e accessibile a tutti.

L’arrivo del sollevatore per disabili, presso la struttura ICOS di Manfredonia,rappresenta non solo un miglioramento concreto delle nostre strutture, ma un segno tangibile del nostro impegno verso la creazione di un ambiente che rispetti e supporti ogni persona, indipendentemente dalle sue esigenze. Con questo nuovo strumento, vogliamo fare in modo che ogni persona, sia esso un utente, un familiare o un operatore, possa muoversi con maggiore facilità e dignità, abbattendo le barriere fisiche che ancora esistono in molti dei nostri spazi.

Il sollevatore non è solo un dispositivo tecnico, ma un simbolo di cambiamento ed inclusione. Un segno questo che dimostra ampiamente la nostra ambizione di non accontentarci nell’offrire soluzioni temporanee, ma che perseveriamo nell’impegno nel fare sempre di più per garantire l’inclusione e la partecipazione attiva di tutti, senza distinzione. La sua installazione segna l’inizio di una nuova fase, in cui ogni persona può sentirsi veramente libera di accedere, muoversi e godere dei nostri spazi, senza limitazioni.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto; il Direttore della ICOS Dott. Macchitella per aver contribuito fattivamente all’acquisto del sollevatore,il responsabile della ICOS Manfredonia Adriano Facenna, per averci sostenuto in questa iniziativa, il Sindaco Dott. Domenico la Marca, il Garante della Disabilità Avv. Vincenzo Di Staso e l’Assessora Dott.saMaria Teresa Valente. Inoltre è doveroso da parte mia ringraziare ogni singolo membro della giunta e tutti i consiglieri comunali per aver contribuito a tale soluzione.

Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per creare un mondo in cui le disabilità non siano un ostacolo, ma un invito a migliorare la nostra comunità e a rendere ogni luogo veramente accogliente per tutti.

Oggi non festeggiamo solo l’arrivo di una macchina, ma il segno di un cambiamento che ci riguarda tutti. Un cambiamento che, passo dopo passo, ci aiuterà a costruire un mondo più giusto, più equo e più inclusivo.

Comunicato Stampa di Nicola Mangano