Manfredonia, approvata in Consiglio la variazione di bilancio

Approvata la variazione di bilancio: più risorse per servizi, scuole e sicurezza

Il Consiglio Comunale ha approvato la variazione al bilancio 2025–2027 e l’estinzione anticipata di alcuni mutui, proseguendo il percorso di risanamento previsto dal PRFP.

Dove vanno le risorse

sicurezza negli asili nido

agibilità della palestra dell’Istituto Croce

fondi per diritto allo studio

acquisizione del campo calcio del rione Croce

sicurezza stradale e Polizia Locale

potenziamento dei servizi sociali

interventi per la riqualificazione dei quartieri

risorse per cultura e turismo

Grazie all’avanzo di bilancio sono stati estinti alcuni mutui, liberando risorse da reinvestire in servizi e manutenzioni.

Le parole del Sindaco Domenico la Marca:

“Quando riordiniamo i fondi o chiudiamo una posizione del PRFP, una parte di risorse torna disponibile. Il punto è usarle con criterio: mai disperderle, sempre reinvestirle.”

Le parole dell’Assessora al Bilancio Cecilia Simone:

“Molte risorse sono ancora vincolate dal PRFP, ma lavoriamo perché tornino alla città. Ogni fondo liberato o debito ridotto viene reinvestito in scuole, spazi pubblici, manutenzioni e servizi. Oltre alle emergenze, stiamo ricostruendo una gestione ordinaria solida e sostenibile, capace di garantire continuità.”

L’Amministrazione ha ribadito l’impegno a usare ogni risorsa in modo responsabile, trasformando vincoli e margini liberati in interventi utili alla vita quotidiana della città.

Contestualmente alla seduta del Consiglio Comunale si è svolta la procedura di apertura delle offerte economiche relative al Piano delle Alienazioni, atteso da anni.

Il fatto che questo passaggio sia avvenuto parallelamente al Consiglio è un segno concreto che il PRFP non è un documento statico, ma un processo operativo che si sta compiendo.

Un ulteriore passo nel percorso di risanamento e di rilancio della città.