Manfredonia: apertura straordinaria per rilascio carte d’identità

Redazione24 Ottobre 2025
In prossimità delle consultazioni elettorali del 23 e 24 novembre 2025 l’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 19.00 anche nelle seguenti giornate:

Lunedì27 ottobre
mercoledì29 ottobre
giovedì30 ottobre
venerdì31 ottobre
lunedì3 novembre
mercoledì5 novembre
giovedì6 novembre
venerdì7 novembre

In ciascuna giornata di apertura straordinaria, potranno essere rilasciate n. 24 carte d’identità secondo il numero progressivo di arrivo che verrà consegnato all’entrata a partire dalle ore 15:45.

