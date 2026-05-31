Catherine Birmingham, chi è davvero la mamma della “famiglia del bosco”: età, marito, figli e la storia che ha sconvolto l’Italia

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Il nome di Catherine Birmingham è diventato familiare al grande pubblico dopo il caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, una vicenda che ha acceso il dibattito nazionale e che ha riportato l’attenzione sulla sua storia personale, complessa e ricca di sfumature. Dietro l’immagine mediatica c’è una donna che ha attraversato continenti, cambi di vita radicali, passioni profonde e momenti difficili, fino a costruire una famiglia che ha scelto di vivere lontano dalla società tradizionale.

Il suo percorso, segnato da cavalli, spiritualità, viaggi e un matrimonio nato tra i boschi dell’Abruzzo, continua a suscitare domande: chi è davvero Catherine Birmingham? Qual è la sua età? Come è nata la sua famiglia? E cosa l’ha portata a diventare la protagonista di una delle storie più discusse degli ultimi anni? Scopriamolo insieme.

Chi è Catherine Birmingham: età, origini e una vita tra cavalli, viaggi e spiritualità

Nata a Melbourne, in Australia, Catherine Birmingham ha costruito la sua identità molto prima che il pubblico italiano la conoscesse. Da sempre legata ai cavalli, ha iniziato giovanissima a lavorare come addestratrice specializzata in dressage, una disciplina che richiede rigore, sensibilità e un rapporto profondo con l’animale. La sua carriera l’ha portata in giro per il mondo: Germania, Giappone, Malesia, Indonesia, Singapore. Ogni Paese le ha lasciato un segno, non solo professionale ma anche umano, perché Catherine ha sempre vissuto il suo lavoro come un ponte tra culture, lingue e modi diversi di intendere l’equitazione.

La sua storia personale è segnata anche da momenti difficili. Durante gli anni in Germania, un grave infortunio alla schiena — tre ernie discali — rischia di interrompere la sua carriera. I medici le dicono che potrebbe non tornare più in sella, ma proprio quel periodo diventa per lei un punto di svolta. Catherine si avvicina alla spiritualità, sviluppa un percorso di introspezione e inizia a costruire quella dimensione di “guaritrice” che oggi racconta attraverso il suo sito e il suo canale YouTube. Si definisce intuitiva, empatica, capace di aiutare chi cerca guida e sostegno emotivo. Una figura che divide, ma che rappresenta un tassello fondamentale della sua identità.

La storia della “famiglia del bosco”: figli, marito e la scelta di una vita alternativa

La vita di Catherine cambia ancora quando arriva in Italia, tra il 2016 e il 2018, alla ricerca di un’esistenza più autentica. È in Abruzzo, a Palmoli, che trova la casa immersa nei boschi che diventerà il centro della vicenda mediatica. Il 29 aprile 2021 lei e il compagno Nathan, nato a Weston-super-Mare nel Regno Unito, acquistano la proprietà. Pochi mesi dopo, il 9 novembre, si sposano. Il loro testimone è un contadino del posto, Ferdinando Miraldi, conosciuto per caso dopo un gesto di gentilezza reciproca. La coppia cresce tre figli, vivendo in un contesto isolato, lontano dalla scuola tradizionale e dai ritmi della società moderna.

La storia della famiglia esplode mediaticamente dopo l’intossicazione da funghi velenosi nel settembre 2024. L’episodio porta i servizi sociali a intervenire e, secondo gli atti citati da diverse testate, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ordina l’allontanamento dei bambini il 13 novembre. Una decisione che arriva dopo segnalazioni su presunte negligenze, mancata scolarizzazione e isolamento. Catherine racconta online la loro “fuga al nord”, descrivendo quei giorni come un momento di paura e incomprensione. Da allora la famiglia scompare, alimentando un caso che divide l’opinione pubblica tra chi parla di libertà educativa e chi teme per il benessere dei minori.

Carriera, libri, blog e il percorso spirituale: chi è Catherine Birmingham oltre il caso mediatico

Molto prima che la sua vita finisse sotto i riflettori, Catherine aveva già costruito un percorso professionale riconosciuto nel mondo equestre. Ha scritto articoli per riviste internazionali e pubblicato libri, tra cui Ride for Life, tradotto anche in Danimarca. Il volume nasce in un momento di grande fragilità personale, quando torna in Australia nel 2007 per stare accanto al padre malato e si ritrova a lavorare in un’azienda equestre in difficoltà economica. In sole due settimane scrive un libro che unisce tecnica, psicologia e crescita personale, diventando un punto di riferimento per molti appassionati.

Dal 2010 al 2025 tiene un blog, poi apre un canale YouTube e un sito dedicato alla sua attività di guida spirituale. Si presenta come una persona capace di aiutare chi vive blocchi emotivi, paure, ansie o momenti di transizione. Il suo racconto è sempre intrecciato alla passione per i cavalli, che considera strumenti di guarigione e specchi dell’anima.

La sua vita è un mosaico di esperienze: la durezza delle scuderie tedesche, gli abusi sugli animali che l’hanno segnata profondamente, la depressione, la ricerca di un nuovo equilibrio, i viaggi, la maternità, il matrimonio nei boschi, la scelta di una vita alternativa. Un percorso che oggi continua a far discutere, ma che racconta una donna che ha sempre cercato un modo diverso di stare al mondo.