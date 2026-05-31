Enrico Brignano, chi è l’ex moglie Bianca Pazzaglia: età, carriera e perché il loro matrimonio è finito

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Prima che Enrico Brignano costruisse la sua nuova vita accanto a Flora Canto, c’è stata una relazione che ha segnato profondamente il suo percorso personale. Si tratta della storia con Bianca Pazzaglia, ballerina e coreografa con una lunga carriera alle spalle, che per cinque anni è stata sua moglie.

Il loro matrimonio, concluso nel 2013, è rimasto lontano dai riflettori, ma continua a suscitare curiosità, soprattutto perché Brignano ha sempre mantenuto un grande riserbo su quel periodo. Chi è davvero Bianca Pazzaglia? Qual è stata la sua carriera? E quali sono stati i motivi che hanno portato alla separazione? Scopriamolo insieme.

Chi è Bianca Pazzaglia: età, formazione e una carriera costruita tra tv, teatro e danza

La figura di Bianca Pazzaglia è legata al mondo dello spettacolo molto prima della relazione con Enrico Brignano. Ballerina professionista, ha calcato palchi importanti e ha partecipato a programmi televisivi di grande popolarità. La sua carriera, lunga oltre trent’anni, l’ha vista impegnata in produzioni come Domenica In, La Corrida e Furore, oltre a numerosi spettacoli teatrali. Negli anni Duemila, proprio mentre la sua vita incrociava quella di Brignano, Bianca prende parte a show come Capitolo 3 – E la storia continua e Non sia mai che viene qualcuno, dove la danza si intrecciava con la comicità dell’attore romano.

Oltre alla danza, Bianca si è dedicata alla coreografia, collaborando anche con l’ex marito in uno spettacolo del 2007. Parallelamente ha costruito un percorso come istruttrice di pilates, portando la sua esperienza anche sulla piattaforma Just Barre, dove tiene corsi dedicati al benessere fisico. Una carriera solida, costruita con disciplina e costanza, che l’ha resa una figura rispettata nel suo ambiente, pur mantenendo sempre un profilo discreto.

La storia d’amore con Enrico Brignano: un legame lontano dai riflettori

La relazione tra Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia inizia nel 2008, in un periodo in cui entrambi erano molto impegnati professionalmente. Nonostante la visibilità dell’attore, la coppia sceglie di vivere la propria storia con grande riservatezza, evitando esposizioni mediatiche e mantenendo un equilibrio tra vita privata e lavoro. La loro unione si sviluppa anche sul palco, dove condividono esperienze artistiche che rafforzano il legame. Tuttavia, con il passare del tempo, emergono differenze che rendono difficile proseguire insieme.

Brignano ha parlato raramente di quel matrimonio, ma in una delle poche occasioni pubbliche — durante l’intervista con Maurizio Costanzo — ha spiegato con sincerità cosa non aveva funzionato. Ha raccontato di aver compreso, solo col tempo, che una relazione non può reggersi su ruoli prestabiliti o aspettative rigide. Serve affinità, interesse reciproco, un innamoramento che si rinnova ogni giorno. Parole che rivelano un percorso di crescita personale e una consapevolezza maturata dopo la fine della storia.

La separazione arriva nel 2013, dopo cinque anni di matrimonio. Una decisione sofferta, ma che apre a entrambi la possibilità di ricostruire la propria vita seguendo strade diverse.

Perché Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia si sono lasciati: cosa ha raccontato l’attore

Le ragioni della fine del matrimonio tra Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia non sono mai state raccontate nei dettagli, proprio per la discrezione che ha sempre caratterizzato la coppia. Tuttavia, le parole dell’attore durante l’intervista con Costanzo offrono uno sguardo sincero su quel periodo. Brignano ha spiegato che, con il tempo, si era reso conto che la relazione non funzionava più. Ha parlato di aspettative sbagliate, di ruoli che non riuscivano a conciliarsi e di un amore che aveva smesso di rinnovarsi. Non c’è mai stato rancore nelle sue parole, ma piuttosto una riflessione adulta su ciò che può accadere quando due persone, pur volendosi bene, non riescono più a camminare nella stessa direzione.

Dopo la separazione, l’attore romano ha vissuto una fase di rinascita personale. Ha incontrato Flora Canto, con cui ha costruito una nuova famiglia e dalla quale ha avuto due figli, Martina e Niccolò. Brignano ha definito questa nuova fase “una seconda vita”, ringraziando anche gli errori del passato, perché lo hanno portato a ciò che oggi considera la sua felicità.

Di Bianca Pazzaglia, invece, si sa poco dopo la fine del matrimonio. Ha continuato a lavorare nel mondo della danza e del fitness, mantenendo la stessa discrezione che l’ha sempre contraddistinta. Una figura elegante, professionale e lontana dal clamore mediatico, che ha condiviso con Brignano un capitolo importante della sua vita, oggi chiuso ma non dimenticato.