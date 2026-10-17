Manfredonia, anche La Marca al sit-in al casello di Poggio Imperiale

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📍Oggi sono stato presente, insieme ai colleghi Sindaci di tutta la provincia di Foggia, al sit-in organizzato al casello autostradale di Poggio Imperiale. Una mobilitazione importante, che si inserisce nella scia delle manifestazioni e degli scioperi che in questi giorni stanno attraversando la nostra Capitanata e diverse regioni del Sud Italia per dire un “basta” forte e coeso contro il caro-gasolio e l’insostenibile aumento del costo della vita.

Come Sindaco di Manfredonia sento il dovere morale e politico di ribadire la massima vicinanza e il pieno sostegno dell’amministrazione comunale a tutte le categorie colpite: dal comparto agricolo a quello della pesca — spina dorsale della nostra comunità —, fino agli autotrasportatori. Settori strategici senza i quali la nostra economia muore e che oggi, schiacciati dai rincari dei carburanti e dei costi di gestione, non riescono più a garantire la dignità del proprio lavoro né il futuro delle proprie famiglie.

La preoccupazione per il presente e per il domani è reale e diffusa: anche questa mattina, per le strade di Manfredonia, abbiamo assistito a un’ulteriore e partecipata mobilitazione dei nostri studenti. Ragazze e ragazzi che fanno sentire la propria voce con determinazione e a cui dobbiamo risposte concrete, perché difendere il lavoro di oggi significa garantire la loro permanenza e il loro futuro in questa terra.

Le istituzioni, in questa fase così delicata, sono in costante contatto. Proprio ieri, infatti, sono stato convocato in Prefettura dal nuovo Prefetto di Foggia, il dott. Giannella, per fare un punto specifico sulle proteste che stanno interessando i nostri territori. Durante l’incontro è emersa in maniera forte la necessità di lavorare insieme, in totale sinergia istituzionale, per dare ascolto al disagio e, al tempo stesso, evitare che questa profonda esasperazione sociale possa degenerare e sfociare in altro. Il Prefetto, a tal proposito, ha mostrato grande sensibilità, dicendosi pronto ad interloquire direttamente con le associazioni di categoria e a farsi portavoce delle istanze della Capitanata presso il Ministero dell’Interno.

In un contesto simile, un ringraziamento sincero e doveroso va a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine. La loro presenza e la loro costante disponibilità sono fondamentali per tutelare la sicurezza di tutti e garantire l’ordine pubblico in momenti complessi come questi, permettendo il pacifico e legittimo svolgimento del dissenso democratico.

Continueremo a fare rete con i sindaci della nostra provincia per far sentire, a tutti i livelli, la voce del nostro territorio. Manfredonia c’è e non farà un passo indietro.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia