Il Basket femminile scende in campo per il Memorial Amelia
Il Basket femminile scende in campo per il Memorial Amelia
Ci sono giornate in cui lo sport va oltre il risultato e la competizione. Giornate in cui il canestro più importante è quello della solidarietà, della condivisione e dell’aiuto agli altri.
Domenica 18 ottobre, il Memorial Amelia riunirà tre squadre di basket femminile in un appuntamento speciale, dedicato al ricordo e alla beneficenza. Saremo presenti con la nostra U17 femminile!
🏀 A LUCERA IN CAMPO TRE SQUADRE FEMMINILI:
- ASD Magnifico Basketball San Severo
- Vitulano Drugstore Basket Manfredonia
- Polisportiva Opera San Giuseppe
📅 DOMENICA 18 OTTOBRE 2026
🕙 Inizio ore 10:00
📍 Opera San Giuseppe
Una giornata in cui le protagoniste saranno le atlete, unite dalla stessa passione e da un obiettivo che va oltre il parquet: trasformare lo sport in un gesto concreto di solidarietà.
❤️ Perché la vera vittoria non si misura soltanto con i punti segnati, ma con la capacità di fare del bene e lasciare un segno nel cuore degli altri.
NEL RICORDO DI AMELIA, IL BASKET FEMMINILE SI UNISCE PER UNA CAUSA SPECIALE.
📣 Partecipiamo numerosi! Siete tutti invitati a sostenere questa giornata di sport, memoria e beneficenza.
#MemorialAmelia #VitulanoDrugstoreBasketManfredonia #Under17Femminile