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Il Basket femminile scende in campo per il Memorial Amelia

Ci sono giornate in cui lo sport va oltre il risultato e la competizione. Giornate in cui il canestro più importante è quello della solidarietà, della condivisione e dell’aiuto agli altri.

Domenica 18 ottobre, il Memorial Amelia riunirà tre squadre di basket femminile in un appuntamento speciale, dedicato al ricordo e alla beneficenza. Saremo presenti con la nostra U17 femminile!

🏀 A LUCERA IN CAMPO TRE SQUADRE FEMMINILI:

ASD Magnifico Basketball San Severo

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia

Polisportiva Opera San Giuseppe

📅 DOMENICA 18 OTTOBRE 2026

🕙 Inizio ore 10:00

📍 Opera San Giuseppe

Una giornata in cui le protagoniste saranno le atlete, unite dalla stessa passione e da un obiettivo che va oltre il parquet: trasformare lo sport in un gesto concreto di solidarietà.

❤️ Perché la vera vittoria non si misura soltanto con i punti segnati, ma con la capacità di fare del bene e lasciare un segno nel cuore degli altri.

NEL RICORDO DI AMELIA, IL BASKET FEMMINILE SI UNISCE PER UNA CAUSA SPECIALE.

📣 Partecipiamo numerosi! Siete tutti invitati a sostenere questa giornata di sport, memoria e beneficenza.

#MemorialAmelia #VitulanoDrugstoreBasketManfredonia #Under17Femminile