Manfredonia, altri alberi pericolanti in Villa: “Necessario potare”

La delibera di Giunta Comunale di Manfredonia, numero 22, del 16/09/2024, ha come oggetto l’intervento di una somma urgente a seguito della caduta di un ramo presso la Villa Comunale, costata la vita ad un uomo, Luciano Castriotta, deceduto una settimana fa.

Il testo della delibera dice chiaramente che “da una verifica a vista con i Vigili del Fuoco, accorsi sul posto, il Dirigente riscontrava, in altre zone della villa comunale, la presenza di altri alberi che rappresentavano situazione di rischio e per i quali era necessario ed urgente intervenire con apposite potature di alleggerimento”.

MANFREDONIA, INTERVENTI DI POTATURA IN VILLA AFFIDATI A DUE IMPRESE

Tenuto conto della carenza di mezzi ed attrezzature a disposizione della squadra di manutenzione del Comune e della urgenza di effettuare in tempi brevissimi gli interventi evidenziati, il dirigente U.T.C. contattava immediatamente l’impresa ARTEVERDE SOC.COOP.AGRICOLA ARL e l’impresa MATTEO CIUFFREDA, che si rendevano disponibili ad intervenire con tutti i mezzi e operai qualificati per il taglio dei rami nel più breve tempo possibile. Pertanto con ulteriore verbale di somma urgenza in data 31/08/2024, il dirigente disponeva, ai sensi del comma 1 dell’art. 140 del D. Lgs. 36/2023, l’immediata esecuzione del taglio di rami in varie zone della villa comunale, indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica preventivando un costo complessivo di €. 9.850,00 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 12.017,00.

Perizia giustificativa e foto a firma dell’Ing. Giuseppe Di Tullo