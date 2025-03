[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, allenamento congiunto con la primavera dell’Audace Cerignola

Questo pomeriggio, al Miramare, si è svolto un allenamento congiunto con la primavera dell’Audace Cerignola, concluso con una vittoria per 4-0. A segno per i Sipontini: Puzirevskis su rigore nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno trovato la rete Coppola, Iurilli e Fornaro.

Un’occasione importante per rafforzare il nostro rapporto con l’Audace Cerignola, una società modello del calcio locale, che sta emergendo anche a livello nazionale: attualmente prima in Serie C e in lotta per la promozione in Serie B con l’Avellino.

Un legame che si è consolidato ulteriormente a partire dal prestito di Nicolas Iurilli, confermando la volontà comune di investire nella crescita dei giovani talenti.

Il Manfredonia Calcio continua a costruire sinergie con importanti realtà professionistiche, come il Lecce e altre società di rilievo, con l’obiettivo di valorizzare i giovani e favorire il loro percorso di crescita nel calcio.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio