Manfredonia

Manfredonia, allarme nei Comparti: avvelenamento gatti

Redazione5 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, allarme nei Comparti: avvelenamento gatti

Allarme nei comparti: secondo caso di avvelenamento di gatti!

Stamattina è stato segnalato un secondo episodio di avvelenamento di gatti nei comparti, a pochi giorni dal primo caso che aveva già suscitato preoccupazione tra i residenti.

🐱 Il gatto recuperato ieri è stato portato in clinica veterinaria asl ed è in attesa di esame autoptico per determinare le cause precise del decesso .

Non appena i risultati saranno disponibili, si procederà ad esporre denuncia, poiché l’avvelenamento di animali è un reato penale gravissimo.

Le associazioni per la protezione degli animali denunciano l’accaduto come un atto gravissimo e inaccettabile e invitano tutti i residenti a:

• prestare massima attenzione agli animali domestici e randagi;

• segnalare immediatamente qualsiasi sospetto alle autorità;

• collaborare con le associazioni per prevenire altri episodi.

🚨 Le autorità locali avvisate di quanto sta succedendo nella zona Comparti nel pomeriggio di oggi saranno nuovamente sul posto insieme al veterinario ASL e se tutto sarà confermato saranno adottati tutti i provvedimenti di legge necessari per individuare e punire i responsabili.

💛 La sicurezza e la tutela dei nostri amici a quattro zampe è responsabilità di tutti!

Non restiamo in silenzio davanti a un gesto così grave.

Povere anime innocenti… Buon ponte 🌈

“Faremo giustizia per i nostri amici a quattro zampe: il responsabile sarà identificato e denunciato.”

Liliana Rinaldi

Redazione5 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©