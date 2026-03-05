[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, allarme nei Comparti: avvelenamento gatti

Stamattina è stato segnalato un secondo episodio di avvelenamento di gatti nei comparti, a pochi giorni dal primo caso che aveva già suscitato preoccupazione tra i residenti.

Il gatto recuperato ieri è stato portato in clinica veterinaria asl ed è in attesa di esame autoptico per determinare le cause precise del decesso .

Non appena i risultati saranno disponibili, si procederà ad esporre denuncia, poiché l’avvelenamento di animali è un reato penale gravissimo.

Le associazioni per la protezione degli animali denunciano l’accaduto come un atto gravissimo e inaccettabile e invitano tutti i residenti a:

• prestare massima attenzione agli animali domestici e randagi;

• segnalare immediatamente qualsiasi sospetto alle autorità;

• collaborare con le associazioni per prevenire altri episodi.

Le autorità locali avvisate di quanto sta succedendo nella zona Comparti nel pomeriggio di oggi saranno nuovamente sul posto insieme al veterinario ASL e se tutto sarà confermato saranno adottati tutti i provvedimenti di legge necessari per individuare e punire i responsabili.

La sicurezza e la tutela dei nostri amici a quattro zampe è responsabilità di tutti!

Non restiamo in silenzio davanti a un gesto così grave.

Povere anime innocenti… Buon ponte

“Faremo giustizia per i nostri amici a quattro zampe: il responsabile sarà identificato e denunciato.”

Liliana Rinaldi