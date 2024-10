Manfredonia alla fiera TTG Rimini 2024

La città di Manfredonia presente alla fiera TTG Rimini 2024, uno degli eventi più significativi in Italia per la promozione del turismo internazionale. La partecipazione della nostra delegazione ha riscosso un notevole interesse sia nel pubblico che negli stakeholders presenti, confermando l’interesse crescente verso la nostra località e le sue potenzialità turistiche.

L’evento clou della giornata, organizzato da PugliaPromozione, si è svolto presso il padiglione della regione Puglia, dove l’assessore regionale al turismo, Gianfranco Lopane, ha accolto la delegazione manfredoniana. Il gruppo, composto dall’assessore al Turismo Francesco Schiavone, dall’assessore allo sviluppo economico Matteo Gentile e da Michele De Meo console Turing Club Italiano, ha presentato il progetto “Manfredonia Experience”. Questo progetto di valorizzazione e promozione della nostra destinazione si realizzerà grazie all’impegno dell’associazione di imprese turistiche “Manfredonia in Rete” e di tutte le realtà associative e imprenditoriali locali che vorranno apportare il loro contributo.

L’obiettivo di promuovere e valorizzare il prodotto enogastronomico locale, costruire un’esperienza autentica e completa di un territorio unico che ha tanto da offrire.

L’assessore Francesco Schiavone ha dichiarato: “Manfredonia Experience rappresenta una vera e propria opportunità per far conoscere le bellezze della nostra città. La fiera di Rimini ci ha dato la possibilità di entrare in contatto con operatori turistici e visitatori, creando nuove sinergie e promuovendo il nostro territorio. Nell’occasione abbiamo illustrato la prossima edizione del Carnevale di Manfredonia, una delle manifestazioni più attese della città.”

Anche l’assessore Matteo Gentile ha espresso la sua soddisfazione: “L’interesse mostrato per Manfredonia è un segnale positivo per il futuro. Stiamo lavorando per iniziare una nuova fase di programmazione e collaborazione con le realtà locali per costruire insieme un’offerta turistica integrata e competitiva.”

La partecipazione di Manfredonia al TTG Rimini 2024 rappresenta, quindi, un passo importante verso la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e turistico, con l’obiettivo di attrarre sempre più investimenti e visitatori per contribuire insieme allo sviluppo economico della città.