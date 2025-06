Manfredonia: alcuni cittadini donano alla città un fontanino nella villa comunale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ha la forma del cuore questa aiuola abbellita da alcuni cittadini che hanno deciso di prendersi cura di questo tratto della villa comunale.

Lo stesso cuore che ci hanno messo Antonietto Andreano, Massimiliano Renegaldo, Bruno Umbriano e alcuni amici “pensionati” della villa comunale che ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale.

Tra le altre cose hanno provveduto anche alla sostituzione del vecchio fontanino in pietra al posto del quale è stata installata una fontana nuova. L’auspicio è che ogni cittadino rispetti il bene pubblico come se fosse casa propria.

Non finisce qui perché sono in programma altre forme di collaborazione per il bene della città.

Lo annuncia l’Ass. Francesco Schiavone sui social