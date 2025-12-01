Manfredonia, al via il Contest “NATALE IN VETRINA 2025”, ecco come partecipare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Confcommercio di Manfredonia da il via oggi al Contest “Natale in Vetrina” per premiare i commercianti che allestiscono la propria attività commerciale a tema natalizio.

1. Organizzatore del Contest

Il contest è organizzato da Confcommercio con la collaborazione de ilsipontino.net tramite la propria pagina Facebook ufficiale ed i propri canali ufficiali.

2. Tema del Contest

Il contest ha l’obiettivo di premiare la vetrina di attività commerciale allestita per il Natale in modo più originale, creativo e suggestivo.

3. Chi può partecipare

Il contest è aperto a tutte le attività commerciali di Manfredonia che realizzeranno una vetrina natalizia e che desiderano partecipare inviando una foto del proprio allestimento.

4. Modalità di partecipazione

Per partecipare è necessario:

Scattare una foto della propria vetrina natalizia.





Inviare la foto entro il 23.12.2025 alle ore 23.59 tramite messaggio privato alla pagina Facebook di ilsipontino.net oppure tramite mail all’indirizzo redazione@ilsipontino.net o al numero whatsapp 378.3053230



Indicare nell’invio:

Nome dell’attività

Indirizzo dell’attività





5. Requisiti delle foto

La foto non deve contenere minori in alcun modo.

Deve ritrarre chiaramente la vetrina dell’attività partecipante.

L’invio della foto implica l’autorizzazione alla sua pubblicazione sulle pagine Facebook di ilsipontino.net e Confcommercio Foggia.



6. Pubblicazione delle foto

Tutte le foto che rispettano il regolamento verranno pubblicate nell’album:

“Contest Natale in Vetrina 2025” sulla pagina Facebook ufficiale di ilsipontino.net e Confcommercio Foggia.

7. Modalità di voto

Il vincitore sarà determinato dal numero di voti (like/reazioni) ottenuti dalla propria foto nell’album dedicato.

Sono validi solo i voti raccolti direttamente sulla foto pubblicata nell’album ufficiale, non sulle condivisioni. Verranno conteggiati i voti al 23.12.2025 alle ore 23.59



8. Durata del Contest

Apertura partecipazioni: [01.12.2025]

Termine per l’invio delle foto: [23.12.2025 alle ore 23.59]

Periodo di votazione: dalla pubblicazione fino a [23.12.2025 alle ore 23.59]

Annuncio dei vincitori: [Entro 27.12.2025 alle ore 12.00]

9. Premi

Saranno assegnati premi alle vetrine che otterranno il maggior numero di voti.

n.1 Mese di Banner pubblicitario gratuito per l’attività vincitrice sul portale ilsipontino.net,

Presto online tutti gli altri premi.

Oltre ai premi che verranno messi in palio da Confcommercio. I dettagli di tutti premi verranno comunicati sulla pagina Facebook di ilsipontino.net



10. Responsabilità e diritti d’autore

Con l’invio della foto, il partecipante dichiara di esserne l’autore o di possedere i diritti necessari per la sua pubblicazione.

L’organizzatore non è responsabile per eventuali contestazioni relative alla proprietà delle immagini.

I partecipanti autorizzano ilsipontino.net all’utilizzo delle immagini per finalità legate alla promozione del contest.



11. Accettazione del regolamento

La partecipazione al contest implica la completa accettazione del presente regolamento.

12. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del contest, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

