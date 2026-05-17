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Manfredonia al Salone del Libro di Torino con il catalogo della mostra caravaggesca

Al Salone Internazionale del Libro di Torino c’è anche un pezzo di Manfredonia.

Tra gli stand del Lingotto, nel PAD 2, grazie al lavoro della casa editrice Claudio Grenzi Editore, è presente anche il catalogo della mostra “Sulle orme di Caravaggio. La lunga stagione del barocco riscoperto a Manfredonia, tra Bartolomeo Manfredi, Andrea Vaccaro e Nicolantonio Brudaglio”, progetto che abbiamo realizzato a Manfredonia tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

In un’edizione del Salone dedicata al tema “Il mondo salvato dai ragazzini”, dove la cultura torna ad essere spazio di confronto, immaginazione e identità, vedere Manfredonia raccontata attraverso l’arte, la storia e il patrimonio culturale è motivo di soddisfazione.

Claudio Grenzi Editore, dal 1987 impegnato nella valorizzazione del territorio attraverso pubblicazioni dedicate ad archeologia, arte, storia e tradizioni, porta anche quest’anno al Salone un importante lavoro editoriale legato alla nostra Puglia. E tra quei volumi esposti c’è anche il catalogo della mostra caravaggesca che ha contribuito a riportare attenzione su opere, artisti e percorsi culturali spesso poco conosciuti ma di grande valore.

Anche così si costruisce promozione culturale: facendo viaggiare Manfredonia fuori dai propri confini, dentro i luoghi nazionali della cultura e dell’editoria.

Grazie Claudio Grenzi 😊

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura