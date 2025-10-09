Manfredonia al centro della ricerca diabetologica: il congresso Re Manfredi il 10 e 11 ottobre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA AL CENTRO DELLA RICERCA DIABETOLOGICA: IL II CONGRESSO “RE MANFREDI” RIUNISCE I MAGGIORI ESPERTI ITALIANI

Dopo il grande successo della prima edizione, Manfredonia si prepara ad accogliere il II Congresso Diabetologico “Re Manfredi”, in programma il 10 e 11 ottobre 2025 presso il RegioHotel Manfredi. L’evento, patrocinato dalla Società Italiana di Diabetologia, rappresenta un nuovo appuntamento di rilievo nazionale per il confronto scientifico tra medici, specialisti e operatori sanitari impegnati nella gestione del diabete mellito e delle sue complesse implicazioni cliniche.

Presieduto dal Prof. Salvatore De Cosmo e dalla Prof.ssa Olga Lamacchia, con la Responsabilità Scientifica del Dr. Michele Caputo, il congresso nasce come occasione di aggiornamento e di dialogo tra mondo accademico, medicina ospedaliera e medicina territoriale, con l’obiettivo di promuovere un approccio integrato e sostenibile alla cura del paziente diabetico.

“Il nostro intento è quello di creare un luogo di confronto e crescita condivisa, dove la ricerca e la pratica clinica possano incontrarsi per migliorare concretamente la gestione del diabete in tutte le sue forme”, dichiara il Dr. Michele Caputo, ideatore dell’iniziativa. “Manfredonia, con la sua storia e la sua posizione nel cuore del Gargano, diventa simbolicamente un ponte tra tradizione e innovazione nella sanità”.

Il programma scientifico, articolato in più sessioni tematiche, affronta i principali fronti della ricerca diabetologica contemporanea: dalla pre-diabesità alle nuove tecnologie terapeutiche, fino alle interazioni tra diabete, cuore, rene, fegato e metabolismo osseo. Ampio spazio sarà dedicato anche a temi di grande attualità come l’obesità, la steatosi epatica metabolica (MASLD) e le strategie personalizzate di presa in carico del paziente.

Relatori provenienti dai più importanti centri universitari e ospedalieri italiani – tra cui Milano, Bari, Trieste, Chieti, San Giovanni Rotondo, Roma e Foggia – offriranno una panoramica aggiornata sui risultati dei più recenti trials clinici, sulle innovazioni farmacologiche e tecnologiche, e sulle prospettive future della diabetologia.

L’evento, accreditato ECM (8 crediti formativi), è rivolto a medici, biologi, dietisti, fisioterapisti e infermieri, con iscrizione gratuita tramite il portale mdgsolutions.salavirtuale.com.

Grazie alla visione e all’impegno del comitato scientifico, il Congresso Diabetologico Re Manfredi conferma Manfredonia come punto di riferimento per la riflessione e la ricerca medica sul diabete, riaffermando il legame tra scienza, salute e territorio nel segno dell’eccellenza pugliese.