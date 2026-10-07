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MANFREDONIA AL CENTRO DEL CONFRONTO NAZIONALE SULLE POLITICHE GIOVANILI

Venerdì 9 ottobre Manfredonia ospiterà una giornata interamente dedicata al protagonismo delle nuove generazioni, alla partecipazione e alle nuove forme di collaborazione tra giovani, istituzioni e Terzo settore.

Alle 11.30, al Teatro Comunale “Lucio Dalla”, si terrà il convegno nazionale Si Può Fare – Politiche giovanili in Italia, un momento di confronto su partecipazione, sostenibilità e costruzione di una rete capace di accompagnare concretamente le idee e l’impegno dei giovani.

La giornata proseguirà alle 19.00, nel Chiostro del Comune, con Si Può Fare Manfredonia Fest!, l’appuntamento conclusivo dedicato ai ragazzi e alle ragazze che nel corso dell’anno hanno ideato e realizzato progetti per la nostra città.

Un’occasione importante per raccontare esperienze, condividere buone pratiche e ribadire un principio nel quale crediamo molto: i giovani non devono essere soltanto destinatari delle politiche pubbliche, ma protagonisti attivi nella costruzione della comunità.

Manfredonia sarà così, per un giorno, luogo di incontro tra esperienze locali e nazionali, con uno sguardo rivolto al futuro e alle energie delle nuove generazioni.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura