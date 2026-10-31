Manfredonia, al Castello torna Domenica al Museo
Manfredonia, al Castello torna Domenica al Museo
«Non deporre le mie ossa lontane dalle tue, Achille… ma una sola urna raccolga i nostri resti».
— Omero, Iliade, Libro XXIII, vv. 83-84
🏺 Un’urna non è soltanto un contenitore.
Nel mondo antico, custodire le ceneri di un defunto significava conservarne la presenza e affidarne la memoria a un oggetto destinato a resistere al tempo.
🔎Come questo vaso dell’età del Bronzo proveniente da Canosa di Puglia, località Pozzillo, testimone di gesti, credenze e legami profondamente umani che ci raccontano il rapporto delle comunità antiche con la morte.
📌Visitare il Museo di Manfredonia significa anche incontrare queste storie e scoprire come, attraverso un oggetto di ceramica, la memoria possa attraversare i millenni.
Vieni a scoprirle domani. L’ingresso è gratuito come per tutti i luoghi della cultura statali italiani.😊