Eventi Manfredonia

Manfredonia, al Castello torna Domenica al Museo

Redazione31 Ottobre 2026
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Manfredonia, al Castello torna Domenica al Museo

«Non deporre le mie ossa lontane dalle tue, Achille… ma una sola urna raccolga i nostri resti».
— Omero, Iliade, Libro XXIII, vv. 83-84

🏺 Un’urna non è soltanto un contenitore.

Nel mondo antico, custodire le ceneri di un defunto significava conservarne la presenza e affidarne la memoria a un oggetto destinato a resistere al tempo.

🔎Come questo vaso dell’età del Bronzo proveniente da Canosa di Puglia, località Pozzillo, testimone di gesti, credenze e legami profondamente umani che ci raccontano il rapporto delle comunità antiche con la morte.

📌Visitare il Museo di Manfredonia significa anche incontrare queste storie e scoprire come, attraverso un oggetto di ceramica, la memoria possa attraversare i millenni.

Vieni a scoprirle domani. L’ingresso è gratuito come per tutti i luoghi della cultura statali italiani.😊

tenuta santa lucia
Redazione31 Ottobre 2026