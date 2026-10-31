ASL Foggia: sospese le attività al PTA di Torremaggiore

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A seguito di quanto accaduto alle prime luci di questa mattina presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) “Prof. Nicola Bellantuono” di Torremaggiore, la Direzione Strategica di ASL Foggia comunica che, a tutela della sicurezza di utenti e operatori, sono temporaneamente sospese le attività del Punto di Primo Intervento e del servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica).

La sospensione resterà in vigore fino a nuova disposizione e comunque fino al completamento delle necessarie verifiche investigative e tecniche e degli accertamenti sulle condizioni di sicurezza e agibilità degli ambienti interessati.

Gli utenti potranno rivolgersi alle sedi sanitarie più vicine per l’ erogazione delle prestazioni.

ASL Foggia provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti in merito alla ripresa delle attività, non appena saranno disponibili gli esiti delle verifiche e sussisteranno le condizioni per la riapertura in sicurezza dei servizi.