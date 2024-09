Manfredonia, ai servizi sociali sorprese e sorrisi per i più piccini con l’Enpa e gli amici cucciolotti

L’iniziativa “Sorpresa del Cuore”, frutto della collaborazione tra ENPA e Pizzardi Editore, ha portato una ventata di gioia ai bambini e alle famiglie che si rivolgono ai Servizi Sociali di Manfredonia. Grazie all’impegno e alla sensibilità di Marco Lupoli, Direttore del Rifugio ENPA di Manfredonia, che ha consegnato diversi pacchi di buste agli uffici dei Servizi Sociali, le stesse sono state distribuite ai bambini che si sono presentati in via San Lorenzo insieme ai loro genitori. Le buste contengono album, fumetti, figurine e altre sorprese degli “Amici Cucciolotti”, e stanno regalando momenti di felicità ed entusiasmo.

In questi primi giorni di distribuzione, è stato commovente osservare i sorrisi e la gioia dei piccoli, ma ancora più intenso è stato percepire la gratitudine dei genitori. Alcuni di loro, con bambini piccoli a casa ad attenderli, hanno ricevuto delle buste da portare come sorpresa al rientro, un pensiero che ha suscitato emozioni profonde e riconoscenza. Le assistenti sociali si occuperanno, inoltre, di distribuire le buste nei prossimi giorni anche ai bambini seguiti dal servizio educativo domiciliare, spiegando loro l’importanza di amare e rispettare gli animali.

“Come assessora al Welfare e Cultura – ha dichiarato Maria Teresa Valente – desidero esprimere un sincero ringraziamento a Marco Lupoli e a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa. È attraverso gesti come questi che la solidarietà dimostra il suo vero valore, soprattutto per i più piccoli. Il nostro territorio è ricco di realtà che, con passione e impegno, portano sorrisi e speranza dove ce n’è più bisogno. Un ringraziamento speciale va anche a Pizzardi Editore per aver reso possibile tutto questo e all’ENPA per la presenza costante sul nostro territorio. Questo progetto ci ricorda quanto sia fondamentale collaborare per costruire una comunità più unita e attenta alle necessità di tutti.”

La consegna delle buste degli “Amici Cucciolotti” è un chiaro esempio di come l’amministrazione comunale intenda promuovere un percorso significativo che unisca i valori di solidarietà e inclusione sociale, grazie al prezioso contributo delle realtà locali.

Nella foto, Marco Lupoli, Maria Teresa Valente e le assistenti sociali Maria Palumbo e Miriam Stelluti