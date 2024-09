Manfredonia: aggiornamento sulla situazione del gattino avvistato sul cornicione

Questa mattina ho seguito con attenzione la segnalazione del gattino che era stato avvistato sul cornicione dell’auditorium di palazzo dei Celestini. Ho prontamente allertato i vigili del fuoco, che si sono resi disponibili ad intervenire, chiedendo di verificare se il gattino fosse in una situazione di pericolo.

In tarda mattinata, dopo verifiche effettuate sul terrazzo dell’auditorium, mi è stato confermato che il gatto non era più presente e dunque non più in pericolo.

Ringrazio i cittadini che hanno a cuore il benessere degli animali e che, mostrando grande sensibilità, hanno segnalato il contesto critico in cui si era trovato il gatto.

Assessore Maria Teresa Valente