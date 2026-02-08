[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Afragolese, Rotice e Pezzella: “Gli arbitri decidono chi si deve salvare”

“Il campionato da Serie D è un campionato di professionisti, tutti si comportano da professionisti. Si deve alzare un po’ il livello anche arbitrale. Il Manfredonia Calcio è penalizzato, si sta offendendo una squadra, si sta offendendo una città. Chiedo maggiore attenzione, i risultati del campo vengono cambiati dagli arbitri”.

Pezzella: “Una grande partita, la più bella. L’Afragolese non ci ha mai impensierito, ma abbiamo buttato una partita. Non abbiamo chiuso la partita. Arbitro? C’è da scrivere un libro da quando sono qui. Oggi è successo qualcosa di clamoroso. Gli arbitri decidono loro chi si deve salvare”.