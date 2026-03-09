Attualità Manfredonia

Manfredonia, addio a Luciano “Lucio” Vairo, morto a 26 anni per un malore

Redazione9 Marzo 2026
MANFREDONIA – Addio a Luciano Vairo, 26enne di Manfredonia, deceduto a causa di un malore.

Qualche anno fa anche il papà di Luciano, Pasquale, storico custode del PalaScaloria, era deceduto a causa di un malore improvviso.

Alla famiglia di Luciano, alla sua ragazza Maria ed ai suoi amici giungano le condoglianze della nostra testata.

