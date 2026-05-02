Manfredonia, a chi è garantito l’uso gratuito della piscina comunale?
Manfredonia, a chi è garantito l’uso gratuito della piscina comunale?
È possibile presentare domanda per l’utilizzo gratuito della piscina comunale per il periodo 15 settembre 2026 – 14 giugno 2027.
DESTINATARI
Possono presentare domanda i cittadini residenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
Persone con disabilità, anche minori, con invalidità pari o superiore al 75% e ISEE non superiore a 20.000 euro;
Componenti di nuclei familiari con ISEE inferiore a 4.000 euro;
Anziani over 65 con ISEE non superiore a 7.500 euro.
SCADENZA
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 23 maggio 2026.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune utilizzando gli appositi modelli:
– Modello 1: da utilizzare quando la domanda è presentata direttamente dalla persona interessata;
– Modello 2: da utilizzare quando la domanda è presentata da un genitore o tutore per un’altra persona.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Alla domanda devono essere allegati:
– attestazione ISEE del nucleo familiare;
– copia del verbale di invalidità (solo per le persone con disabilità).
Il certificato medico per l’idoneità alla pratica natatoria sarà richiesto solo dopo l’eventuale ammissione.
COME FUNZIONA IL SERVIZIO
Ogni beneficiario ha diritto ad almeno una frequenza settimanale.
Se le richieste sono inferiori ai posti disponibili, la frequenza potrà aumentare.
Se invece le domande superano i posti disponibili, il periodo di utilizzo potrà essere ridotto, garantendo comunque la rotazione attraverso lo scorrimento delle graduatorie.
DOVE TROVARE I MODULI
I modelli di domanda sono disponibili:
– presso l’Ufficio Sport, in via Maddalena n. 29;
– sull’Albo Pretorio online del Comune.
INFORMAZIONI
Ufficio Sport – 0884/519719