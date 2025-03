[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, 3 nuove assunzioni da istruttore amministrativo a tempo indeterminato

L’Assessore al Personale del Comune di Manfredonia comunica alla cittadinanza che è stato pubblicato il BANDO PER MOBILITÀ VOLONTARIA per la copertura di n. 3 posti con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” (area degli istruttori), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

L’assessore Sara Delle Rose dichiara “Con questo avviso pubblico per la mobilità volontaria, il Comune di Manfredonia continua a lavorare per migliorare e potenziare i propri servizi, garantendo ai cittadini un’amministrazione sempre più efficiente. Un sentito ringraziamento va agli uffici del personale e al Dirigente per il lavoro svolto con dedizione e professionalità.”

Per maggiori dettagli e per la presentazione delle domande, Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale di reclutamento “InPA” https://www.inpa.gov.it/bandi…/dettaglio-bando-avviso/….