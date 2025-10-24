[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mamma, ho perso l’aereo torna al cinema per i 35 anni dall’uscita

La locandina ha emozionato gli amanti del Natale: Mamma ho perso l’aereo torna al cinema per il 35° anniversario.



Un classico delle feste, una commedia che ha fatto la storia, un appuntamento da condividere in famiglia torna sul grande schermo in 4K in occasione del suo 35° anniversario per una settimana di eventi speciali dal 4 al 10 dicembre (elenco delle sale a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dal 10 novembre).

Diretto da Chris Columbus, scritto da John Hughes, campione d’incassi, candidato a due Oscar e due Golden Globes, il film è diventato uno dei simboli assoluti degli anni ’90. Grazie alla brillante interpretazione di Macaulay Culkin, divenuto una star mondiale, e a un mix irresistibile di comicità, ritmo e cuore, Mamma, ho perso l’aereo ha conquistato generazioni di spettatori in tutto il mondo.

fonte: NataleinTv.it