Maltempo, situazione critica in Puglia e Calabria: i danni

Il Sud Italia si trova nel pieno di una fase di maltempo intenso: la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per Calabria e Puglia con precipitazioni forti, venti impetuosi e rischio di mareggiate sulla costa adriatica e tirrenica. Fenomeni atmosferici violenti stanno causando disagi diffusi, danni alle infrastrutture e interruzioni della viabilità, costringendo le autorità locali ad adottare misure precauzionali. In Sicilia, in particolare a Palermo e provincia, le forti raffiche di vento hanno sradicato alberi, abbattuto pali della luce e divelto tetti di edifici, facendo intervenire i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza le zone più colpite. Le condizioni meteo restano instabili e la popolazione è invitata alla massima prudenza.

Sud sotto pressione: vento, pioggia e allerta meteo

Le regioni meridionali dell’Italia stanno affrontando un’ondata di maltempo che continua a generare pressione sul sistema di protezione civile. In Calabria e lungo la costa ionica e tirrenica, le precipitazioni abbondanti e le raffiche di vento persistenti hanno determinato l’emissione dell’allerta arancione per gran parte della giornata, come comunicato dalla Protezione Civile nazionale e dalle autorità regionali.

Nel Cosentino, ad esempio, durante la notte sono caduti fino a 50 millimetri di pioggia in appena 12 ore su un terreno già saturo d’acqua, contribuendo a smottamenti e criticità sulla viabilità secondaria. In risposta alle condizioni meteo avverse, alcuni comuni hanno deciso la chiusura delle scuole per garantire la sicurezza degli studenti e delle famiglie.

La situazione è complicata dallo stato di saturazione dei corsi d’acqua, come il fiume Crati nel Cosentino, che aveva già dato segnali di esondazione nei giorni precedenti, aumentando il rischio idrogeologico in alcune aree. Le squadre di Protezione Civile e i sindaci dei comuni interessati stanno monitorando costantemente l’evolversi dei fenomeni per ridurre al minimo i pericoli per la popolazione.

Tromba d’aria e danni nel Brindisino

In Puglia, la situazione non è meno critica: nella notte tra lunedì e martedì una tromba d’aria si è abbattuta tra Torre Santa Susanna e Oria, provocando la caduta di alberi, il crollo di muri di recinzione di alcune abitazioni e la distruzione di impianti di pannelli fotovoltaici. Le autorità locali hanno già attivato le squadre di soccorso per la messa in sicurezza delle aree colpite e il ripristino della viabilità.

Il sindaco di Oria ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari, prestare massima attenzione alla guida e seguire le indicazioni ufficiali fornite dalle autorità fino a quando permarranno le condizioni di allerta.