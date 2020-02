È partito attorno alle 8 di questa mattina uno dei tre traghetti il cui arrivo era previsto a Bari ieri mattina e che le condizioni meteomarine hanno invece obbligato a trovare riparo nel Golfo di Manfredonia. Ad essersi mosso per primo è l’AF Francesca dell’Adria Ferries il cui arrivo è previsto a Bari all’incirca per mezzogiorno. A bordo 168 viaggiatori e 60 componenti di equipaggio. Naviga in direzione Bari anche il secondo traghetto partito originariamente da Durazzo, con a bordo in tutto 237 persone, il cui arrivo potrebbe avvenire nel primo pomeriggio salvo indicazioni differenti della Guardia Costiera.

Infine, se le condizioni meteomarine lo consentiranno, salperà in direzione Bari anche il Superfast II, proveniente dalla Grecia, al momento ancora fermo nel Golfo di Manfredonia con 168 passeggeri e 56 membri di equipaggio.

tratto da https://www.telebari.it/attualita/31852-maltempo-salpate-per-bari-2-delle-3-navi-ferme-a-manfredonia-pontone-perso-in-mare-da-rimorchiatore-arriva-a-baia-san-giorgio.html

foto di Bruno Mondelli Giuliani