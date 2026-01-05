Maltempo Roma: il Tevere supera i 7 metri, esonda l'Aniene
Il maltempo sta colpendo duramente Roma e il Lazio in questo 5 gennaio 2026. Il Tevere ha superato i 7 metri di piena, mentre il fiume Aniene è esondato in diversi punti, causando allagamenti nelle zo...
Il maltempo sta colpendo duramente Roma e il Lazio in questo 5 gennaio 2026. Il Tevere ha superato i 7 metri di piena, mentre il fiume Aniene è esondato in diversi punti, causando allagamenti nelle zone limitrofe.
Situazione critica nella Capitale
La pioggia battente iniziata domenica sera ha provocato danni significativi in tutta la città. Un pino secolare di oltre 20 metri è crollato, fortunatamente senza causare feriti. Sul litorale romano si registrano crolli e allagamenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco in decine di occasioni.
La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per le prossime ore, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari. Le previsioni indicano una tregua solo a partire da domani sera. Le autorità capitoline hanno attivato i protocolli di emergenza per monitorare la situazione fluviale.