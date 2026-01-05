Maltempo Roma: il Tevere supera i 7 metri, esonda l'Aniene

Il maltempo sta colpendo duramente Roma e il Lazio in questo 5 gennaio 2026. Il Tevere ha superato i 7 metri di piena, mentre il fiume Aniene è esondato in diversi punti, causando allagamenti nelle zo...

A cura di Ilsipontino 05 gennaio 2026 18:22

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