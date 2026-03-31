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Maltempo in Puglia, sale il livello di allerta
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Maltempo in Puglia, sale il livello di allerta
Sale il livello di allerta in Puglia, che diventa arancione anche in Capitanata per la giornata di domani.
Evento previsto
Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.
Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limItrofe e delle zone golenali.
Validità: dalle ore 00:00 del 01.04.2026 per le successive 24 ore