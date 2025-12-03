Meteo

Maltempo in arrivo: piogge torrenziali su Puglia e Calabria

Giovedì 4 dicembre si prevede una giornata di maltempo estremo sull’estremo Sud Italia, con fenomeni violenti che interesseranno dapprima la Calabria e successivamente la Puglia. I modelli meteo segnalano accumuli eccezionali di pioggia e condizioni potenzialmente critiche per la popolazione e il territorio.

Lo scrive MeteoLive e le piogge avranno inizio dalla tarda serata di oggi.

Capitolo Puglia:

Elevato rischio di allagamenti, soprattutto nei sottopassi e nelle zone urbane più vulnerabili. Tra le zone più colpite Taranto e Manduria nelle prime ore, poi in movimento verso l’entroterra barese ed infine il Gargano, soprattutto il versante settentrionale e centrale.

