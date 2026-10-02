Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa dell’Unità a Foggia: da oggi la tre giorni in Piazza Giordano. Sabato il clou con la segretaria nazionale Elly Schlein.

FOGGIA, 2 OTTOBRE 2026 – Prende il via oggi pomeriggio, in Piazza Giordano a Foggia, la Festa dell’Unità del Partito Democratico, una tre giorni di dibattiti, idee e partecipazione che animerà il cuore della città fino a domenica 4 ottobre.

Il momento centrale e più atteso dell’intera kermesse si terrà sabato 3 ottobre, alle ore 16:30, con la straordinaria partecipazione della segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. La sua presenza a Foggia rappresenta un segnale politico fortissimo e un’occasione imperdibile di confronto sul futuro del territorio e del Paese, alla quale prenderanno parte anche il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore regionale Raffaele Piemontese e il segretario regionale del PD Domenico De Santis.

La giornata di sabato entrerà poi nel vivo con altri due appuntamenti di grande rilievo: alle ore 18:30 il confronto dedicato alle nuove generazioni (“Contro l’incertezza: costruire l’Italia di domani partendo dai giovani”) con la segretaria nazionale dei Giovani Democratici Virginia Libero e alle ore 19:30 il dibattito sui temi urbani (“Sicurezza, quartieri, servizi: quanto cambia la vita a seconda di dove vivi”), alla presenza di numerosi amministratori ed esperti. La serata si chiuderà con il live dei Box 23 Recount.

La manifestazione si completa con le altre giornate: si parte oggi con l’apertura ufficiale del segretario cittadino Davide Emanuele, il focus sulla scuola e il diritto allo studio e il concerto della Power Drum Band. La chiusura di domenica 4 ottobre sarà invece dedicata al lavoro, al costo della vita e alle imprese con il dibattito “Restare costa” e il gran finale musicale della tribute band degli 883.

«La straordinaria partecipazione di Elly Schlein a Foggia testimonia l’attenzione concreta del nostro partito per i territori e per il Mezzogiorno» – dichiara il PD Foggia –. «Vi aspettiamo in Piazza Giordano per costruire insieme l’alternativa di cui la nostra terra ha bisogno».Tutti gli organi di informazione sono cordialmente invitati a partecipare e a seguire i lavori.