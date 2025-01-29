Madame chiede aiuto sui social, che le è successo?

La cantante Madame, il cui vero nome è Francesca Calearo, ha recentemente subito un furto a Milano: le è stata rubata l'auto. A dare la notizia è stata la stessa artista tramite le sue storie su Insta...

La cantante Madame, il cui vero nome è Francesca Calearo, ha recentemente subito un furto a Milano: le è stata rubata l'auto. A dare la notizia è stata la stessa artista tramite le sue storie su Instagram, dove ha lanciato un appello ai suoi oltre un milione di follower. "Ciao amici, mi è stata rubata la macchina a Milano, se qualcuno dovesse trovarla per cortesia non esitate a scrivermi" ha scritto, fornendo dettagli sul veicolo, una Golf grigia scura con targa FY188DK.

La promessa di Madame a chi la aiuta

Per incentivare le persone a aiutarla, Madame ha anche promesso una cena in cambio di eventuali informazioni utili. Tuttavia, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni poco attendibili, ha dovuto ribadire il suo messaggio, esprimendo frustrazione per le "ca**ate o falsi avvistamenti" che le sono stati segnalati, definendoli di cattivo gusto.

Nata a Creazzo, in provincia di Vicenza, Madame vive a Milano da tempo e ha espresso di apprezzare il silenzio e gli spazi verdi della sua zona. La speranza è che qualcuno possa aiutarla a ritrovare la sua auto rubata, riportando un po' di serenità nella sua vita quotidiana.