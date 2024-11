L’uomo delle nove lauree: un viaggio infinito nel sapere

Michele Carmosino è l’uomo delle nove lauree e la decima lo attende.

Michele Carmosino, 76enne originario di Vastogirardi, sta per ottenere la sua decima laurea all’Università Sapienza di Roma, confermando il suo incredibile amore per lo studio e per il sapere. Con titoli accademici che spaziano dall’ingegneria alla medicina e al diritto, rappresenta un’ispirazione per chiunque creda che il limite alla conoscenza sia solo un ostacolo mentale. Nel 1972, il primo traguardo: una laurea in Ingegneria. Quella fu solo l’inizio di un percorso straordinario. Negli anni, Michele Carmosino costruì una famiglia: sposò Paola, il grande amore della sua vita, e insieme ebbero due figlie. Ma il destino aveva in serbo per lui una strada imprevedibile. Nel 1996, spinto da una curiosità insaziabile, decise di rimettersi in gioco: tornò sui banchi universitari, questa volta per affrontare Giurisprudenza. Quella scelta accese una passione inarrestabile. A 63 anni, aveva già collezionato otto lauree in campi disparati: Economia, Lettere Classiche, Lingue, Traduzione Letteraria, Editoria e Scienze Politiche Nel 2022, a 74 anni, arrivò un’altra impresa titanica: Medicina. La sua tesi, uno studio approfondito sull’Alzheimer, colpì così tanto il relatore da suggerirgli di pubblicarla. Michele, con il suo spirito ironico, rispose: «Servirebbe qualcuno che curasse me, ormai!». Ma non è finita qui: tra pochi giorni lo attende un altro traguardo: la laurea in Comunicazione scientifica biomedica. E, come se non bastasse, sta già frequentando il terzo anno di Studi storico-artistici. Non c’è solo lo studio nella sua vita: Michele ha completato tre volte il giro del mondo.

La sua storia non è solo un inno alla conoscenza, ma un messaggio potente: la vita è un’avventura infinita, e la passione può davvero superare le colonne d’Ercole dell’umano. Nella foto che lo ritrae sorridente con la corona d’alloro e l’ultimo diploma conseguito, Michele Carmosino dimostra come la passione e la perseveranza non abbiano età. Il suo non è solo un esempio di successo personale, ma rappresenta anche un modello dimostrando che l’apprendimento non si esaurisce mai. Le sue scelte ci ricordano che investire nella cultura e nelle proprie passioni non è solo possibile, ma anche fonte di grande soddisfazione. La sua storia è un esempio di perseveranza ma non bisogna mai dimenticare che ogni passo è importante e che la volontà è il motore che rende ogni conquista significativa.